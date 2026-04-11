Tragedia allo svincolo di Casagiove: schianto fatale tra moto e auto, muore centauro

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 aprile, lungo la Variante Anas di Caserta, nel tratto compreso tra gli svincoli di Casagiove e San Leucio. A perdere la vita è un uomo di 30 anni di Santa Maria Capua Vetere, Agostino Munno. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

La dinamica dello schianto

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 13. Secondo una prima ricostruzione, il centauro, mentre percorreva la Variante, si è scontrato con un’auto per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento: il motociclista è stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto pochi minuti dopo l’allarme. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali e il personale medico ha potuto soltanto constatare il decesso.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Non si esclude alcuna ipotesi, mentre si attendono ulteriori elementi utili alle indagini.