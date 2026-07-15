Tragedia in Cilento, improvviso malore in mare: morto l’imprenditore Giuseppe Vitiello

Morto l’imprenditore Giuseppe Vitiello dopo aver accusato un malore in mare a Capitello, frazione di Ispani, nel Cilento. Il 71enne era il titolare del supermercato Crai di Montesano sulla Marcellana. Nonostante l’intervento del 118, non è stato possibile far altro che constatarne il decesso.

Malore improvviso a mare: morto l’imprenditore Giuseppe Vitiello

Vitiello era in vacanza con sua moglie e come suo solito aveva raggiunto la zona del litorale nei pressi del campo sportivo. Durante un bagno, intorno alle 10:30, ha accusato un malore in acqua. Prontamente alcuni bagnanti lo hanno riportato a riva e hanno chiamato i soccorsi. Ad intervenire in loco sono stati i medici del 118. Nonostante le ripetute manovre di rianimazione durate circa 30 minuti, non si è potuto far altro che dichiararne la morte per cause naturali.

A ricostruire l’accaduto sono stati gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro. A Capitello sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Vibonati e la polizia locale per i rilievi del caso.

Lutto a Montesano sulla Marcellana

Profondo il cordoglio a Montesano sulla Marcellana, dove Giuseppe Vitiello era conosciuto e stimato. Il sindaco Giuseppe Rinaldi, a nome della comunità, lo ha ricordato come «una persona stimata, perbene, apprezzata ben oltre i confini comunali». I funerali saranno celebrati oggi, mercoledì 15 luglio, alle ore 16.