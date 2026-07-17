Dramma nella tarda mattinata a Telese Terme, dove un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era alla guida della sua auto. La vittima è Giorgio Lamberti, geometra di Telese, da sempre impiegato presso una ditta del territorio. L’uomo stava percorrendo via Roma, nei pressi dell’ufficio postale, quando avrebbe accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo della sua Fiat Panda. La vettura ha terminato la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione.

Telese Terme, malore improvviso al volante: muore geometra 66enne

Immediato l’allarme lanciato dai presenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi al 66enne. Le sue condizioni sono apparse fin da subito estremamente critiche, tanto da rendere necessario l’intervento di una seconda ambulanza, dotata di personale rianimativo. Purtroppo, durante il trasferimento sul secondo mezzo di soccorso, il cuore dell’uomo ha cessato di battere. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari, per Giorgio Lamberti non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata trasferita al cimitero di Torrecuso, in attesa delle esequie che saranno celebrate a Telese Terme. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità telesina. Giorgio Lamberti lascia la moglie e una figlia, residente fuori provincia. Sul posto i carabinieri hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto, che dai primi riscontri sarebbe riconducibile a un improvviso malore.