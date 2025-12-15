Tragedia a Recale, malore improvviso mentre è alla guida: Vincenzo muore 60 anni

Un tragico incidente si è verificato nella serata di ieri, domenica 14 dicembre, a Recale, nel casertano, nei pressi della rotonda del cimitero, all’incrocio tra via Ommeniello e via Scorticatoio. Un uomo di 60 anni, Vincenzo Monaco, residente a Marcianise, ha perso la vita mentre era alla guida della sua automobile Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore, che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo.

Dopo aver sbandato, l’auto ha terminato la sua corsa contro il guardrail. Alcuni automobilisti di passaggio, testimoni della scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione.

Inutili i soccorsi: l’uomo muore sul posto

Nonostante gli sforzi del personale medico, per il 60enne non c’è stato nulla da fare. Vincenzo Monaco è deceduto sul posto, prima di poter essere trasportato in ospedale. Le autorità hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.