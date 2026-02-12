Tragedia a Quarto, 84enne muore schiacciato da un albero mentre fa legna

Tragedia nelle campagne di Quarto, dove un uomo di 84 anni, Gennaro Sommella, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un albero che stava tagliando per fare legna. Il dramma si è consumato in un terreno agricolo di via Masullo, nel comune flegreo, dove l’anziano è stato trovato senza vita.

L’allarme dopo il mancato rientro

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era uscito nella mattinata di ieri per raccogliere legna da portare a casa, ma non ha più fatto ritorno. Per ore il suo telefono cellulare ha squillato a vuoto, facendo crescere la preoccupazione dei familiari e facendo scattare l’allarme.

Il corpo dell’84enne è stato rinvenuto riverso a terra, schiacciato dall’arbusto, con accanto una motosega. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto per schiacciamento.

Indagini dei carabinieri

La salma è stata sequestrata dal pubblico ministero di turno per l’esame autoptico, che servirà a chiarire con precisione tempi e modalità del decesso. Sul caso indagano i carabinieri della tenenza di Quarto.