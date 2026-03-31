Dramma nel Casertano: 36enne di Villaricca trovato morto su un terreno di famiglia

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Nocelleto, piccola frazione del comune di Carinola, dove un uomo di 36 anni, Eugenio Urzo, originario di Villaricca, è stato rinvenuto privo di vita. A fare la drammatica scoperta è stato il padre, preoccupato dopo aver tentato invano più volte di mettersi in contatto con il figlio.

La vittima si trovava su un terreno di sua proprietà quando è sopraggiunta la morte. Giunto sul posto, il padre lo ha trovato riverso a terra, ormai senza segni di vita. L’allarme è stato lanciato intorno alle 14. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Presenti anche i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, impegnati nei primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono emersi elementi chiari sulle cause della morte, motivo per cui l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia, che sarà determinante per fare luce sull’episodio. Il padre della vittima, profondamente scosso dalla tragedia, ha accusato un malore subito dopo aver appreso della morte del figlio. Insieme gestivano un negozio di ortofrutta in via della Repubblica a Villaricca.