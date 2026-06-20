Tragedia a Positano, muore in strada sotto gli occhi della moglie: inutili i soccorsi

Dramma nella mattinata di ieri a Positano, in Costiera Amalfitana, dove un turista straniero è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre passeggiava nel centro cittadino. L’uomo, di età avanzata, si trovava in vacanza insieme alla moglie quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso i sensi accasciandosi improvvisamente al suolo lungo una delle strade del paese.

I primi soccorsi e l’arrivo dell’ambulanza

A prestare i primi soccorsi sono stati la moglie e alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Immediata la richiesta di intervento al numero di emergenza. Dopo pochi minuti sul posto è giunta un’ambulanza del presidio di emergenza territoriale di Positano. Il personale sanitario ha avviato tutte le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare il turista. Nonostante i ripetuti tentativi dei soccorritori, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il medico intervenuto ha dovuto constatarne il decesso.

Ipotesi arresto cardiaco

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, il decesso potrebbe essere stato causato da un arresto cardiaco, probabilmente conseguente a un infarto. Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di ipotesi che dovranno essere confermate dagli accertamenti delle autorità competenti. Tra i fattori che potrebbero aver contribuito al malore vengono valutate anche le elevate temperature che stanno interessando la Campania e la Costiera Amalfitana in questi giorni, caratterizzati da un forte aumento del caldo.

Intervento di carabinieri e polizia municipale

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Positano e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno svolto le attività di rito e collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso.