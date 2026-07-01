Rapina una turista in via Acton ma viene fermato. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne, irregolare sul territorio nazionale, per rapina aggravata. Lo stesso è stato altresì denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere e danneggiamento dei beni della Pubblica Amministrazione.

Napoli, turista rapinata in via Acton: arrestato 20enne armato di coltello

In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso i Giardini Molosiglio, in via Acton, per la segnalazione di una rapina.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da un gruppo di persone che indicava un soggetto poco distante quale autore di una rapina ai danni di un turista. In quel momento, il 20enne, alla vista degli agenti, si è disfatto di un coltello. L’arma è stata immediatamente recuperata dagli agenti, mentre il giovane è stato bloccato, non senza difficoltà, e trovato in possesso di uno smartphone e di un cacciavite.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che lo stesso, poco prima, si era avvicinato ad un turista e, sotto la minaccia di un coltello, gli aveva sottratto il cellulare. Inoltre, in quei frangenti, il 20enne, nel tentativo di divincolarsi, ha danneggiato il vetro posteriore della volante. Per tali motivi, è stato tratto in arresto dalla Polizia mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.