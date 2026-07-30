Napoli, il prefetto emette cinque interdittive antimafia: colpite aziende di Mugnano e Villaricca

Cinque interdittive antimafia nei confronti di altrettante imprese operanti tra Napoli e provincia. È il provvedimento adottato dal prefetto Michele di Bari nell’ambito dell’attività di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico locale.

Le misure, spiega la Prefettura, sono il risultato di un’approfondita attività istruttoria finalizzata a individuare eventuali elementi di permeabilità delle aziende agli interessi della criminalità organizzata. L’obiettivo è prevenire ogni possibile condizionamento mafioso sulle attività economiche e produttive del territorio. Le imprese interessate hanno sede nei comuni di Mugnano di Napoli, Villaricca, San Paolo Bel Sito e Napoli e operano in diversi comparti: dall’edilizia alla fabbricazione di calzature, dal noleggio di attrezzature e attività di intrattenimento al commercio di abbigliamento, fino alla coltivazione di alberi da frutta.