Dramma nella mattinata di oggi a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, dove un uomo è morto dopo essere stato colto da un improvviso arresto cardiaco mentre si trovava in via Veniero.

Napoli, mangia un gelato e accusa un malore: muore dopo i soccorsi

Secondo quanto riporta Il Mattino, il turista, arrivato in città dal Nord Italia per partecipare al matrimonio di un familiare, avrebbe accusato un malore poco dopo aver consumato un gelato. Alcuni presenti sono intervenuti immediatamente per prestare i primi soccorsi. Due persone, che successivamente si sono qualificate come medici anestesisti, hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del personale del 118.

La corsa inutile in ospedale

Grazie al tempestivo intervento, il paziente è riuscito inizialmente a riprendere conoscenza ed è stato trasferito in ambulanza all’ospedale San Paolo, struttura individuata dai protocolli di emergenza come presidio più vicino in situazioni di immediato pericolo di vita. Durante il tragitto, tuttavia, le sue condizioni sono nuovamente precipitate: l’uomo è stato colpito da un secondo arresto cardiaco. I sanitari hanno ripreso senza sosta le manovre di rianimazione, proseguite anche una volta giunti in ospedale, ma ogni tentativo si è rivelato vano. I medici hanno infine constatato il decesso. La persona che era con lui ha raccontato ai soccorritori che l’uomo aveva mangiato un gelato poco prima del malore, precisando però che non risultavano allergie note.