Aversa, sorpresi mentre scaricano rifiuti edili ai Cappuccini: denunciati tre operai, sequestrato il furgone

Sono stati sorpresi in pieno giorno mentre scaricavano rifiuti edili in località Cappuccini, ad Aversa, un’area recentemente bonificata. Per questo tre operai di una ditta edile del Napoletano sono stati denunciati dai Carabinieri Forestali di Marcianise, che hanno anche sequestrato il furgone utilizzato per il trasporto illecito dei materiali e ritirato la patente al conducente.

L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio, quando i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise hanno notato un Fiat Doblò carico fino all’inverosimile di rifiuti speciali non pericolosi. Sul portapacchi del mezzo spiccava persino una vasca da bagno dismessa, mentre all’interno erano stipati tavole di legno, pezzi di mobilia, porte, tubi in plastica, componenti metallici e rifiuti solidi urbani, materiali presumibilmente provenienti da lavori di ristrutturazione edilizia.

Giunti nell’area dei Cappuccini, i tre operai sono scesi dal veicolo e hanno iniziato a riversare sul terreno l’intero carico. I militari sono intervenuti immediatamente, bloccando lo sversamento e procedendo agli accertamenti del caso. Per i tre è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di trasporto illecito e abbandono di rifiuti sul suolo. Sequestrato il furgone utilizzato per commettere il reato, mentre al conducente è stata ritirata la patente di guida in vista della sospensione, da tre a nove mesi, che sarà disposta dalla Prefettura di Caserta. In caso di condanna è prevista anche la confisca del mezzo. Da poco l’area del Convento dei Cappuccini era stata liberata dagli ingenti accumuli di rifiuti grazie agli interventi coordinati dal Commissario Unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, il generale di Divisione Giuseppe Vadalà. La cerimonia di scoprimento della bacheca si era tenuta, infatti, due giorni fa.