Napoli, turista americano derubato sul Lungomare: i ladri fanno shopping con le carte di credito, arrestati

Rubano il borsello a un turista americano mentre si trova in spiaggia sul Lungomare di Napoli e, poco dopo, utilizzano le sue carte di credito per acquistare smartphone, scarpe griffate, sigarette e alcolici. La fuga di due uomini è terminata grazie al tempestivo intervento della Polizia Municipale, che li ha rintracciati e arrestati. I due, entrambi cittadini marocchini, sono stati processati con rito direttissimo e condannati a un anno e otto mesi di reclusione.

Furto del borsello a un turista sul Lungomare

L’episodio è avvenuto in via Caracciolo, dove un turista statunitense è stato derubato del borsello mentre si trovava in spiaggia. Poco dopo il furto, l’uomo ha raggiunto gli agenti del Gruppo Intervento Territoriale della Polizia Municipale in piazza Trieste e Trento, raccontando quanto accaduto.

Fondamentali si sono rivelati i dati del dispositivo di geolocalizzazione presente nel portafoglio e le notifiche delle transazioni effettuate con le carte di credito appena rubate.

Le telecamere incastrano i due ladri

Ricevute le informazioni, gli agenti hanno raggiunto uno dei negozi dove erano stati effettuati gli acquisti fraudolenti. L’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza ha consentito di identificare i due sospetti e di avviare immediatamente le ricerche.

Fermati con smartphone e merce acquistata con le carte rubate

I due uomini sono stati rintracciati poco dopo in via Oberdan. Al momento dell’arresto avevano ancora con sé tutta la merce acquistata con le carte del turista: due smartphone di alta gamma, calzature griffate, sigarette e alcolici, per un valore complessivo di circa 1.500 euro.

Condannati con rito direttissimo

Dagli accertamenti è emerso che entrambi i fermati erano privi di documenti e senza regolare permesso di soggiorno. Uno dei due risultava inoltre già destinatario di un provvedimento di espulsione. Su disposizione della Procura, sono stati giudicati con rito direttissimo e condannati a un anno e otto mesi di reclusione.