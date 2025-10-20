Tragedia ieri sera a Capaccio Paestum, dove una donna di 70 anni, Anna Palladino, ha perso la vita in un incidente stradale. La sua Fiat 500 si è scontrata frontalmente con una Panda, a bordo della quale viaggiavano due giovani ragazze rimaste lievemente ferite.

Tragedia a Paestum, scontro tra Fiat 500 e Panda: donna muore dopo trasporto in ospedale

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i Carabinieri, che hanno prestato i primi soccorsi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. La 70enne è stata trasportata d’urgenza al presidio ospedaliero “Ruggi” di Salerno, dove purtroppo è deceduta nella notte.

Le due ragazze, dopo le prime cure, sono state ricoverate in osservazione ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. I Carabinieri stanno conducendo accertamenti approfonditi per determinare le cause dell’incidente, al momento ancora sottoposte a verifiche.