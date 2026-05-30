Tragedia a Capaccio Paestum, scooter si schianta contro un muro: morti due giovani

Drammatico incidente stradale nelle prime ore del mattino di oggi, sabato 30 maggio, lungo il litorale di Capaccio Paestum. Due uomini hanno perso la vita dopo un violento schianto avvenuto in via Poseidonia, nella località Laura. Le vittime sono Osvaldo Di Giaimo, 27 anni, originario di Castellabate, e Cristian Ventura, 39 anni, nato a Catania ma residente anch’egli nel comune cilentano. I due viaggiavano a bordo di uno scooter Honda SH quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo è finito contro il muro di recinzione di un’abitazione privata.

L’impatto fatale lungo via Poseidonia

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter avrebbe perso il controllo lungo il tratto di strada che costeggia il litorale di Capaccio Paestum. L’impatto contro il muro di una villetta è stato particolarmente violento e i due centauri sono stati sbalzati sull’asfalto. Le condizioni dei due uomini sono apparse subito gravissime.

Inutili i soccorsi

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Capaccio Paestum. Nonostante il rapido arrivo dei soccorritori, per i due uomini non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Per i rilievi e gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli e della Stazione di Capaccio Scalo.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, mentre saranno determinanti i rilievi effettuati sul luogo dello schianto.