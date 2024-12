Un tragico incidente stradale è avvenuto a Napoli nella serata di ieri, domenica 15 dicembre, quando un uomo di 75 anni, residente in Francia e originario di Bari, è stato investito mentre attraversava la strada. Il pedone, in città per una vacanza insieme alla moglie e a una nipote, è stato travolto da uno scooter Honda SH300 mentre stava attraversando una delle principali arterie della città.

Tragedia a Napoli: turista investito da scooter muore in ospedale

Nonostante i rapidi soccorsi del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, l’uomo è deceduto questa mattina, dopo essere stato ricoverato in prognosi riservata per le gravi ferite riportate. Il tragico incidente ha portato a un nuovo lutto sulle strade della città, con il bilancio delle vittime della strada che quest’anno sale a 26.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20:00 in una zona centrale di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto dallo scooter, condotto da un ragazzo di 21 anni. Il giovane centauro, che si trovava da solo sul mezzo, è stato subito fermato dalle forze dell’ordine. La Polizia Locale di Napoli ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

L’automobilista è stato sottoposto a test per verificare il suo stato di alterazione, mentre il suo scooter è stato sequestrato per gli accertamenti del caso. Inoltre, la sua patente è stata ritirata in seguito alla gravità dell’incidente.

Indagini in Corso

La Polizia Locale di Napoli ha avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il personale dell’infortunistica stradale sta raccogliendo testimonianze e verificando la disponibilità di eventuali telecamere di sorveglianza nella zona per chiarire le circostanze del tragico sinistro. Nel frattempo, la salma dell’uomo è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale autopsia, che servirà a confermare la causa del decesso e a supportare le indagini in corso.