Ancora sangue sulle strade di Napoli. Antonio Di Napoli, storico venditore di spighe della zona di Fuorigrotta, quartiere di Napoli, è stato investito e ucciso da un’auto in corsa mentre attraversava la strada.

Tragedia a Fuorigrotta, Antonio investito e ucciso mentre attraversava la strada

I fatti sono accaduto nella serata di sabato 28 settembre. Antonio, 74 anni e papà di 4 figli è deceduto a seguito dell’impatto. Secondo quanto hanno ricostruito gli uomini della Polizia Locale, l’uomo alla guida dell’auto, un 31enne della zona, stava percorrendo la strada in direzione di marcia verso il quartiere Pianura proveniente da Fuorigrotta. Giunto nei pressi dell’ingresso dell’Università “Federico II”, ha investito il venditore ambulante, residente nel quartiere di Soccavo.

È la 20esima vittima della strada a Napoli nel 2024, come ha ricordato tristemente il Comune. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono apparsi nelle ultime ore sui social per esprimere vicinanza al dolore della famiglia per la grave perdita che l’ha colpita.

Le parole del figlio raccolte dal deputato

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs) ha raccolto le parole cariche di dolore del figlio di Antonio, Salvatore: “Ciao pà, stasera ho ricevuto purtroppo la notizia che non mi aspettavo sei andato via così all’improvviso per un incidente. Ho scelto questa foto perché a te questo piaceva fare per oltre 50 anni e cosi ti ricordo con la tua voglia matta di vendere le Spighe. E come da tutti eri conosciuto tonino o spigaiuol … CIAO PAPÀ”.