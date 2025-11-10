Non ce l’ha fatta il lavoratore marocchino di 35 anni rimasto gravemente ustionato tre giorni fa mentre era impegnato nella sua attività all’interno di un’azienda florovivaistica di Eboli. L’uomo, residente nella stessa città e assunto regolarmente, era stato trasportato d’urgenza al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche: oltre l’80% del corpo presentava gravi ustioni, e i medici avevano espresso sin dai primi momenti una prognosi riservata.

Tragedia a Eboli: muore l’operaio 35enne ustionato tre giorni fa in azienda florovivaistica

Dalle prime ricostruzioni, il 35enne stava effettuando operazioni di smaltimento di scarti vegetali e materiali inerti tramite combustione all’interno della sede aziendale, situata nella zona di Prato. Durante le operazioni qualcosa sarebbe andato storto, provocando l’incendio che lo ha travolto.

I soccorsi sono stati immediati e l’uomo è stato trasferito in elicottero a Napoli, ma purtroppo non è sopravvissuto alle gravissime ferite riportate. Sulla dinamica dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Nel frattempo, i tecnici dell’Asl di Salerno hanno già effettuato un primo sopralluogo per verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dell’azienda.