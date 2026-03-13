Questa mattina, poco dopo le 9, una tragedia si è consumata a Eboli, nella zona di Santa Cecilia, lungo la Statale 18. Una donna di circa trent’anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre si trovava alla fermata dell’autobus.

Eboli, investe donna alla fermata del bus: muore 30enne

Dalle prime informazioni raccolte, una Fiat 500 guidata da una donna avrebbe improvvisamente perso il controllo. Non si esclude che all’origine dell’incidente possa esserci stato un malore della conducente. Il veicolo avrebbe sbandato finendo fuori carreggiata e travolgendo la giovane che attendeva il bus.

Alcuni passanti hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare. I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi e chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto, mentre la conducente dell’auto è rimasta sotto shock.

A breve distanza di tempo dal primo incidente si è verificato anche un secondo investimento nella stessa zona: un’altra donna è stata colpita da un’auto in transito. Fortunatamente, in questo caso le ferite riportate sarebbero lievi.