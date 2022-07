Emergono nuovi dettagli sulla separazione Ilary Blasi e Francesco Totti. Mentre la conduttrice Mediaset, dopo il viaggio in Tanzania con i figli, ha fatto ritorno a Sabaudia senza l’ex marito, su quest’ultimo è arrivato l’ennesimo rumors sul suo rapporto con la Bocchi. A quanto pare il Pupone e la sua nuova fiamma sarebbero già andati a vivere insieme.

Totti e Noemi Bocchi sono andati a vivere insieme: il patto con Ilary e i figli

Stando a quanto scrive The Pipol Gossip, infatti, l’ex calciatore “vive ufficialmente con Noemi, la sua nuova compagna”. “Ilary Blasi, tornata dalla vacanza in Tanzania – si legge su The Pipol Gossip – si è rifugiata con i suoi affetti sicuri a Sabaudia dove possiede casa e dove trascorreva le vacanze con il suo Francesco Totti. Sul suo viso pare tornato il sorriso in questo periodo che sta vivendo da single anche se la ferita è aperta e fa malissimo. Francesco Totti, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. Ma adesso spetterà a lui trascorrere le vacanze coi figli e lo farà mantenendo un patto: non ci sarà Noemi insieme con loro. Per le presentazioni ci vuole (molto) tempo”. Un patto per rispettare i suoi amati Chanel, Isabel e Cristian, che sicuramente avrà fatto piacere anche all’ex moglie Ilary.