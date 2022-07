La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere. Come riportato dal settimanale Chi, la coppia avrebbe stipulato un “patto segreto”: mai diffondere immagini su tradimenti, per preservare l’integrità della propria immagine e della famiglia.

Patto cui sarebbe venuto meno Francesco Totti, dal momento che l’ex Capitano della Roma è stato paparazzato sotto casa della presunta nuova fiamma, Noemi Bocci. Ed è bastato questo per mandare su tutte le furie Ilary Blasi che si aspettava, invece, dall’ormai ex marito maggiore discrezione.

Divorzio Totti-Blasi: “Lui non si dà pace, lei è arrabbiata”. E Alvin rompe il silenzio

Dal settimanale Nuovo arrivano però ulteriori dettagli. Totti sarebbe tormentato per la situazione che si è venuta a creare con l’ex moglie: “Francesco Totti non si dà pace – riporta Nuovo -. (…) La rabbia è tanta… Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto”. Parole che ritroviamo nel comunicato di Totti con il quale annunciava la separazione con Ilary.

Leggi anche >> Francesco Totti e Ilary Blasi, la fuga a Tirana e i messaggi compromettenti: così è iniziata la crisi

Finora né Totti né Blasi hanno rilasciato dichiarazione ufficiali. A parlare sono sempre stati coloro che affermano di essere vicini alla coppia, come Alex Nuccetelli che si è lasciato intervistare dal Messaggero. In ultimo, però, ha deciso di dire la sua anche Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi. “Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece, nobilita l’uomo“. Con le sue parole su Instagram, Alvin sembra voluto difendere l’amica Ilary Blasi ma anche sé stesso, coinvolto in questo polverone mediatico a causa di alcuni rumors che lo considerano non del tutto estraneo alla vicenda.

Cambia lo spot di Lenor

La crisi del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbe spinto gli esperti di marketing Leno a rivedere lo spot, in cui la protagonista è proprio Ilary, modificando i riferimenti al matrimonio.

“Ok, tu scegli il detersivo ma io l’ammorbidente. E con Lenor Perle prolungo la durata del profumo che amo. Esatto: è come i tempi supplementari” – dice Ilary che, poi, chiude lo spot così – “Lenor ammordente e perle insieme… Un matrimonio perfetto”. Nel nuovo spot, secondo quanto si apprendere, sarebbe stata tagliata la frase “un matrimonio perfetto”. Un cambio dovuto, proprio in considerazione della nuova situazione privata della coppia.