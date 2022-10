Si è svolta venerdì, 14 ottobre, la prima udienza al Tribunale di Roma che ha visto coinvolti Francesco Totti e Ilary Blasi. Anche se la coppia non si è presentata, mandando solo gli avvocati, i dettagli sono ormai di dominio pubblico.

Totti e Ilary, cos’è successo in tribunale: lei rivuole borse e gioielli, lui gli orologi

Totti ha accusato Ilary di avergli “preso in ostaggio” i Rolex, ammettendo di aver fatto lo stesso, per ripicca, con le sue borse. Negli oggetti reclamati dalla Blasi, anche scarpe e gioielli. Come racconta Il Messaggero, l’udienza è durata poco più di un’ora: alla fine il giudice si è riservato la decisione se mantenere tutto in un’unica causa o se procedere con due giudizi distinti, per quanto riguarda appunto le pretese di entrambi sugli oggetti reclamati. Al momento non è stata fissata ancora la prossima udienza, così come non è ancora chiaro se ci sarà un’istruttoria nella quale sentire entrambi ed eventuali testimoni.

È stata la stessa Ilary Blasi, lo scorso 12 settembre – spiega ancora Il Messaggero – a presentare un ricorso per riavere indietro scarpe, borse Chanel, Gucci ed Hermes, e alcuni dei suoi gioielli. Totti a sua volta, tramite gli avvocati, ha chiesto la restituzione degli orologi (tutti da uomo) contenuti nella cassetta di sicurezza svuotata da Ilary lo scorso giugno: il più prezioso avrebbe un valore tra i 700mila euro e il milione.

Secondo il Messaggero, il clima in tribunale era piuttosto leggero e non sono mancate battute fuori dall’aula. Alcune cancellerie si sarebbero presentate incuriosite dalla vicenda: “Volevo vedere se c’era Ilary e se sarebbe venuta scalza”. Anche il team stesso di avvocati delle due parti si sarebbe lasciato andare allo scherzo, soprattutto sulla questione dei Rolex: “Io per sicurezza il mio non l’ho portato”, avrebbe scherzato uno dei legali. Fuori dal tribunale poi sarebbero apparsi diversi tifosi giallorossi, cercando Totti: “Ma c’è? Si è visto? Sto qua apposta”.