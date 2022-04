Doveva essere un momento di festa per Giovanni Guarino. Una domenica sera tra amici, nel luna park montato in un parcheggio tra via Leopardi e via Nazionale. Ma alle 23 qualcosa è andato storto. Forse uno sguardo di troppo, una parola, una provocazione, Giovanni viene aggredito insieme all’amico, Nunzio Abbruzzese, da due minorenni armati di coltello. Giovanni ha la peggio.

Torre del Greco, Giovanni Guarino ucciso con fendenti al cuore

Almeno sette le coltellate inferte al 19enne, di cui alcune dirette al petto. Il ragazzo che avrebbe festeggiato il suo compleanno a maggio è arrivato all’ospedale Maresca già privo di vita. Troppo gravi le ferite riportate. E’ grave – ma non in pericolo di vita – l’amico Nunzio. I parenti dei due giovani, in preda alla disperazione, nella notte di ieri hanno devastato parte del nosocomio per avere notizie dei due feriti. Quattro pennellature di vetro sono date danneggiate ed un buco è stato fatto nella parete di cartongesso.

Le indagini

I due minorenni responsabili dell’accoltellamento sono finiti in manette. La Polizia di Stato li ha acciuffati subito dopo l’omicidio. Sono sotto choc, probabilmente inconsapevoli del delitto che hanno commesso. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona e sentendo presenti per ricostruire la dinamica della lite e del ferimento mortale. Ancora da chiarire del tutto il movente, che sarebbe però ascrivibile a un banale diverbio scoppiato per uno sguardo di troppo. Un episodio che ricorda purtroppo la morte di Romeo Bondanese, il 17enne ucciso a Formia nel corso di una rissa tra ragazzi all’esterno del Mc Donald’s.

Il video

In un video registrato da una telecamera di videosorveglianza di via Leopardi – acquisito in esclusiva da Teleclubitalia – si vede una rissa all’esterno del parcheggio e poi due giovani – presumibilmente i due aggressori – scappare a bordo di uno scooter inseguiti da un gruppo di giovanissimi. La fuga sarebbe avvenuta proprio dopo l’accoltellamento mortale ai danni di Giovanni Guarino.