Torre del Greco, corpo senza vita nei pressi della circumvesuviana: la scoperta dei pendolari

Macabro ritrovamento nei pressi della stazione centrale della Circumvesuviana a Torre del Greco. Il cadavere di un uomo di circa 60 anni è stato rinvenuto nella zona di Piazzale della Repubblica.

Torre del Greco, corpo senza vita nei pressi della circum: la scoperta dei pendolari

I primi a lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni pendolari che si stavano recando a prendere il treno e hanno notato la presenza del corpo senza vita adagiato a terra, vicino alle panchine in pietra levica di fianco alle giostrine.

Immediate le segnalazioni alle forze dell’ordine che sono giunte sul posto, dove si è formato anche un piccolo capannello di curiosi. Carabinieri e polizia sono al lavoro per provare a risalire all’identità dell’uomo. Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo. Probabilmente è stato stroncato da un malore. Non si esclude che possa trattarsi di un tossicodipendente o di un senza fissa dimora.