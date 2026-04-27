Giugliano, preso il narcos Vincenzo Netturno: incastrato a un posto di blocco dei carabinieri

Era irreperibile da tre anni e viveva sotto falsa identità, ma è stato fermato nel pomeriggio di sabato durante un controllo stradale di routine. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato Vincenzo Nettuno, 51 anni, ricercato dal 2023 per traffico internazionale di stupefacenti.

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L’uomo è stato bloccato mentre era alla guida di un’auto. Alla richiesta dei documenti ha fornito generalità false, dichiarando di non avere con sé la patente. Un comportamento che ha insospettito i militari, insospettiti anche dall’atteggiamento nervoso e dalle risposte evasive. È quindi scattata la perquisizione personale e del veicolo. Tra gli effetti personali sono stati rinvenuti una patente di guida e una carta d’identità valida per l’espatrio risultate poi contraffatte: le fotografie non corrispondevano ai dati presenti nelle banche delle forze di polizia.

Accompagnato in caserma e sottoposto a fotosegnalamento, l’uomo è stato identificato con certezza come Vincenzo Nettuno, destinatario di un mandato di cattura esteso all’area Schengen. A suo carico una condanna definitiva a oltre sette anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Oltre all’arresto per la latitanza, è stato contestato anche il reato di possesso e uso di documenti falsi. Dopo tre anni di irreperibilità, la fuga si è conclusa durante un controllo di routine.