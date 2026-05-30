Torre del Greco, 39enne accoltellato dopo una rissa: ricoverato in prognosi riservata

Un uomo di 39 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da diverse coltellate nel corso di un episodio avvenuto nella notte a Torre del Greco. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Maresca, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

L’arrivo in ospedale e l’intervento dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Torre del Greco sono intervenuti presso il presidio ospedaliero dopo la segnalazione dell’arrivo al pronto soccorso di un uomo con numerose ferite da arma da taglio. I sanitari hanno immediatamente prestato le cure necessarie al 39enne, le cui condizioni hanno richiesto un intervento chirurgico urgente.

Ipotesi rissa in via Vittorio Veneto

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il ferimento sarebbe avvenuto al termine di una rissa scoppiata in via Vittorio Veneto, nel centro cittadino. Le cause che hanno portato all’aggressione non sono ancora state chiarite e restano oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

Prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita

Al termine dell’operazione il 39enne è stato ricoverato in prognosi riservata. Nonostante la gravità delle ferite riportate, i medici hanno escluso il pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili. Le indagini sono attualmente in corso.