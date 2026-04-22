Scandalo false residenze a Villaricca: vigili urbani e funzionari nei guai, udienza preliminare il 6 giugno

Si apre un nuovo capitolo nell’inchiesta sulle presunte false residenze concesse a cittadini brasiliani a Villaricca. Sono sette le persone che dovranno comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare fissata per il prossimo 6 giugno presso il Tribunale di Napoli Nord.

Chi sono gli imputati

Davanti al giudice Forte compariranno Silmara Fabotti, Flavio Alan Yogui, Alessio De Rosa, Alessandro Di Vivo, Antonio Amato, Antonio Opera e Martins Juneo. Tra loro figurano anche vigili urbani e dipendenti comunali.

Secondo la Procura, al centro dell’indagine ci sarebbero presunti episodi di corruzione legati al rilascio di residenze anagrafiche irregolari a cittadini brasiliani. Gli inquirenti ipotizzano anche un reato associativo, delineando un sistema organizzato finalizzato ad agevolare le pratiche.

Secondo l’accusa, il gruppo avrebbe alterato il regolare svolgimento delle procedure per il riconoscimento della residenza al fine di consentire a cittadini stranieri, che non ne avevano diritto, di ottenere la cittadinanza italiana. Gli imputati saranno assistiti da diversi legali, tra cui gli avvocati Luigi Poziello, Nunzio Limite, Domenica Castellone, Giuseppe Mangieri e Chianese Ceglia.