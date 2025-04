Tragedia ieri sera a Torre Annunziata, all’interno del Parco Dalmine. Un anziano pensionato, ex dipendente dello storico stabilimento oplontino, ha aggredito la moglie colpendola ripetutamente con un martello. Dopo averla ferita, l’uomo si è tolto la vita.

Torre Annunziata, tenta di uccidere la moglie a martellate: poi si toglie la vita

La donna è stata soccorsa in tempo e trasportata d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, della compagnia e del gruppo di Torre Annunziata, allertati dai vicini che hanno udito le urla provenire dall’abitazione. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.