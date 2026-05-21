“Quello che abbiamo riscontrato ieri durante la visita al carcere di Poggiorea non può essere ignorato né considerato normale”. Così Rosario Mariniello, vicesegretario di +Europa, al termine della visita svolta all’interno della struttura penitenziaria napoletana.

Carceri: Mariniello (+Europa), “A Poggioreale condizioni non più sostenibili, presenteremo istanza al DAP”

“Abbiamo parlato con il personale sanitario presente nell’istituto – prosegue Mariniello – e i medici in servizio, un cardiologo e una pneumologa, ci hanno rappresentato le enormi difficoltà quotidiane nel garantire cure adeguate ai detenuti. Mancano strumenti, manca personale e spesso mancano perfino le condizioni minime per assicurare il diritto alla salute all’interno di una struttura che ospita centinaia di persone”.

“Particolarmente grave la situazione riscontrata nel padiglione Avellino, dove una delle celle destinate ai detenuti sottoposti ad articolo 14 presentava evidenti problemi di muffa, pareti deteriorate e ambienti insalubri. Condizioni incompatibili con una permanenza dignitosa. Anche il personale infermieristico ci ha inoltre riferito episodi legati alla presenza di ratti all’interno della struttura penitenziaria”.

“A tutto questo si aggiungono problemi ormai cronici come il sovraffollamento e la grave carenza di personale penitenziario, aggravata dalla mancata assunzione di nuovi operatori”.

“Per queste ragioni – conclude Mariniello – presenteremo un’istanza formale al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria affinché vengano forniti chiarimenti immediati e adottati interventi urgenti per garantire condizioni dignitose, sicurezza sanitaria e rispetto dei diritti fondamentali all’interno dell’istituto penitenziario di Poggioreale”.