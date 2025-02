Momenti di terrore presso la panetteria “Nunziatello 1840” in Piazza Cesaro, dove un dipendente in prova ha minacciato con un coltello la madre 90enne del titolare dell’attività. L’uomo, addetto alle pulizie, ha puntato l’arma alla gola dell’anziana per motivi ancora in fase di accertamento.

Torre Annunziata. Dipendente in prova tenta di sgozzare mamma del titolare

Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione degli altri dipendenti, che hanno immediatamente allertato il 112. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti tempestivamente, avviando una delicata trattativa con l’aggressore, il quale continuava a tenere la donna in ostaggio.

Dopo alcuni minuti di tensione, i militari sono riusciti a disarmare e bloccare l’uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota. La 90enne ha riportato una ferita profonda alla guancia destra e una lesione superficiale alla gola. È stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove le sue condizioni sono monitorate con attenzione. Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni del gesto e verificare eventuali precedenti dell’aggressore.