Torre Annunziata sconvolta dal dolore. Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte, si è spento ieri, lumedì 18 agosto, Nunzio Arcella, giovane di soli 17 anni coinvolto in un grave incidente stradale la settimana scorsa lungo via Nazionale, al confine con Torre del Greco.

Torre Annunziata in lutto: Nunzio muore a 17 anni muore dopo violento incidente stradale

Il ragazzo viaggiava in scooter insieme a un amico quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato violentemente con un’auto. Entrambi sono stati sbalzati dal veicolo e sono rovinati sul selciato dopo un volo di diversi metri.

Nunzio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare, dove è rimasto in terapia intensiva fino al decesso. L’amico, ancora ricoverato, resta in gravi condizioni, ma stabili.

Sui social, il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità: «È una ferita profonda – ha scritto – per la famiglia, per la comunità scolastica e per l’intera città. A nome dell’amministrazione comunale rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari e a quanti conoscevano Nunzio». Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.