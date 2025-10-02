Torre Annunziata in lutto, Alberto muore durante il turno in ospedale: aveva 35 anni

Un malore improvviso ha portato via, a soli 35 anni, Alberto Carotenuto, infermiere in servizio presso l’Asugi (Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina) di Trieste. Originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il giovane si è spento ieri, 1 ottobre, poco dopo aver iniziato il proprio turno nel reparto di Gastroenterologia, dove lavorava con dedizione. Ad anticipare la notizia è il quotidiano online TriestePrima.

Torre Annunziata in lutto, Alberto muore improvvisamente durante il turno in ospedale: aveva 35 anni

La notizia ha lasciato sgomenti colleghi e conoscenti, diffondendosi rapidamente anche attraverso i social, dove sono comparsi decine di messaggi di cordoglio. “Un’anima troppo sensibile per questo mondo cattivo, il tuo cuore così grande e generoso anche con chi non meritava”, si legge in uno dei commossi post a lui dedicati.

Profondo il dolore espresso anche dalla dirigente del reparto, la dottoressa Nicoletta Stefani, che ha affidato a Facebook un ricordo personale: “È con immenso e profondo dolore che vi comunico che oggi è venuto a mancare il nostro Alberto Carotenuto, infermiere della Gastroenterologia isontina. Un malore improvviso e fatale, subito dopo essere entrato in servizio. Il dolore che ci ha provocato questo avvenimento è indescrivibile. A nome di tutta la Gastro Asugi ti voglio dire grazie, Alby. Ciao anima bella.”