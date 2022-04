Folle inseguimento finito con un arresto e un con uomo in fuga. A Torre Annunziata i Carabinieri della sezione radiomobile hanno ammanettato Ciro Manzo, pregiudicato 42enne di Boscoreale per porto abusivo di arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale.

Torre Annunziata, arrestato dopo inseguimento

L’uomo era passeggero di uno scooter guidato da un conoscente quando sono stati notati dai militari dell’arma in via Torretta di Siena. Avvistati i lampeggianti, i due hanno provato a fare inversione ma la loro manovra non passa inosservata.

Immediatamente vengono inseguiti ma dopo nemmeno pochi metri il conducente dello scooter perdere il controllo del mezzo e cadono a terra. Ciro Manzo è stato immediatamente catturato mentre il complice riesce a sfuggire.

Arrestato 42 di Boscoreale

Inutile il tentativo disperato di liberarsi dai carabinieri, il 42enne viene trovato in possesso di una pistola Beretta 98FS, fino al 2013 nella fondina di una guardia giurata avellinese vittima di furto. Nel caricatore 11 proiettili 9×21 millimetri. Manzo è finito in carcere ed è ora in attesa di giudizio.

L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici e dattiloscopici per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue o intimidazione. Continuano le indagini per rintracciare l’altro uomo.