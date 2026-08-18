Torre Annunziata, aggrediti due vigili urbani e danneggiata auto: arrestato parcheggiatore abusivo

Aggrediti due vigili urbani a Torre Annunziata. Nei pressi del Lido Nettuno, un parcheggiatore abusivo, la cui attività era già nota alle forze dell’ordine, sarebbe stato arrestato per aver aggredito un agente, non prima di essere però condotto presso il pronto soccorso di Boscotrecase per gli accertamenti del caso.

Torre Annunziata, aggrediti due vigili urbani e danneggiata auto di servizio: arrestato parcheggiatore abusivo

L’uomo, armato di bastone, avrebbe ripetutamente colpito l’auto di servizio della Polizia Municipale al punto da infrangere alcuni vetri. Sarebbe intervenuto un agente, però rimasto ferito durante l’intervento. Anche il parcheggiatore abusivo avrebbe riportato delle ferite e per questo è stato condotto al pronto soccorso di Boscotrecase per gli accertamenti e le cure del caso.

L’uomo è stato arrestato ed adesso si trova agli arresti domiciliari in attesa di udienza, fissata per la giornata di oggi 18 agosto. Restano ancora da chiarire le dinamiche e le cause dell’aggressione. Nel mentre continuano gli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine.