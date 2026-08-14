Contrabbando di sigarette a Torre Annunziata: sequestrati oltre 223 chili di tabacchi, un arresto

Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Torre Annunziata, dove i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno intercettato e sequestrato oltre 223 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri. L’operazione si è conclusa con l’arresto di un uomo, ora agli arresti domiciliari, su disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Il controllo nel Parco Penniniello

L’intervento è stato eseguito dai “Baschi Verdi” del Gruppo di Torre Annunziata, impegnati in una serie di controlli nei quartieri cittadini, con particolare attenzione all’area del Parco Penniniello, già oggetto di monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.

Durante il servizio, i finanzieri hanno notato un uomo che percorreva il quartiere a bordo di una bicicletta elettrica, appesantita da alcune borse di grandi dimensioni.

Alla vista della pattuglia, il soggetto ha tentato di allontanarsi velocemente, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento.

Oltre 8 chili di sigarette nella bici, poi la scoperta del deposito

Nel corso del controllo, i militari hanno rinvenuto all’interno delle borse oltre 8 chilogrammi di sigarette di contrabbando.

L’evidente nervosismo dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, ha spinto le Fiamme Gialle ad approfondire gli accertamenti effettuando una perquisizione presso la sua abitazione.

La verifica ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito abusivo di sigarette, dove erano custoditi ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri.

Sequestrate Marlboro, Camel, Winston e altre marche

Nel deposito sono state trovate confezioni di numerosi marchi molto diffusi, tra cui: Marlboro; Camel; Winston; Chesterfield; L&M; altre marche di sigarette estere. Il quantitativo complessivamente sequestrato supera i 223 chilogrammi di tabacchi lavorati di contrabbando, destinati con ogni probabilità al mercato illecito dell’area vesuviana.