Parte sabato 25 marzo alle 16.00 la nuova edizione di “C’era una Volta”, l’unico format tv dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile, in onda su Teleclubitalia.

Decine di studenti, sette scuole coinvolte, un montepremi da mille euro in libri per arricchire la biblioteca scolastica, una sfida sulle fiabe più famose in tutto il mondo. E’ tutto pronto per la nuova edizione del programma tv che coinvolge le scuole medie dell’area Nord di Napoli. Un progetto che vede protagonisti gli studenti che hanno la possibilità di conoscere e studiare le opere del papà della fiaba.

Il quiz televisivo, nato nel 2001 da un’idea di Anna Pia Oranges, condotto da Carmen Cadalt e portato avanti dall’editore Giovanni Francesco Russo, vedrà la partecipazione degli studenti di sette scuole che si sfideranno nel format televisivo che quest’anno sarà interamente girato in Piazza Basile nel Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano. “Un programma ambizioso al quale la nostra emittente è particolarmente legata per due motivi: in primis perché coinvolge i giovani della nostra terra e permette loro di avvicinarsi al mondo della fiaba in maniera divertente ma costruttiva. E poi perché valorizza il nostro concittadino più illustre, Basile, per anni ignorato dalla sua stessa città, Giugliano” spiega Russo.

In ogni puntata, che andrà in onda ogni sabato alle 16 sul canale 77, a sfidarsi attraverso giochi e quiz tratti delle fiabe, dieci ragazzi in rappresentanza di due istituti scolastici. A narrare le fiabe l’attrice Teresa Barretta. Tante le novità e le sorprese di questa edizione. Al fianco della conduttrice e autrice Carmen Cadalt, ci sarà anche quest’anno “Mister Notaio”, l’avvocato Domenico Fontanella che, oltre a controllare l’andamento delle manches, allieterà la trasmissione con i suoi approfondimenti. L’istituto che vincerà riceverà in premio mille euro di libri per arricchire la biblioteca scolastica, messi in palio dalla Mondadori di Giugliano.

I ragazzi si troveranno a vivere un’esperienza unica non solo sotto il profilo didattico, ma anche ludico, artistico e creativo. Come di consueto, gli studenti, nel corso delle semifinali, metteranno in scena la fiaba a loro assegnata nel suggestivo giardino della scuola Kindergarten di Giugliano. Tra le novità di quest’anno il patrocinio morale del Consiglio regionale della Campania e un premio speciale assegnato dal Senato della Repubblica.

Gli istituti che partecipano all’edizione 2023:

Ada Negri – Villaricca

Don Salvatore Vitale – Giugliano

Palizzi – Casoria

Fratelli Maristi – Giugliano

Giancarlo Siani – Villaricca

Marco Polo – Calvizzano

Socrate Mallardo – Marano