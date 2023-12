Cambia volto il calendario di Teleclubitalia e The Club Factory ma lo spirito resta sempre quello degli anni scorsi. Un mix di foto di Andrea Matacena e illustrazioni di Danilo Pergamo quest’anno si alternano nel calendario di beneficenza ideato e realizzato dall’emittente tv Teleclubitalia e dalla agenzia di comunicazione The Club Factory e che sarà presentato martedì 19 dicembre alle ore 18 allo Chalet del Centro di Giugliano.

La mostra fotografica

L’iniziativa, giunta al suo terzo anno, ha anche per il 2024 l’obiettivo di raccogliere fondi per il progetto di mensa take away della Caritas della Parrocchia di San Pio X di Giugliano. Le foto e immagini che accompagnano i mesi del prossimo anno saranno da martedì esposte allo Chalet in una mostra fotografica che sarà possibile visionare sino al 19 gennaio 2024.

Il calendario sarà possibile averlo con una offerta di 10 euro e l’intero ricavato sarà donato in beneficenza alla Caritas. A differenza degli anni precedenti, per il 2024 sono state inserite, oltre agli scatti fotografici, anche delle illustrazioni. Il tema resta sempre lo stesso, quello di rappresentare il bello di Napoli, della sua squadra di calcio, così come lo scopo per cui nasce questa iniziativa, quello cioè di raccogliere fondi attraverso un’iniziativa dal valore artistico.

“Lo scorso anno abbiamo raccolto 6mila euro con la vendita dei calendari, un grande aiuto per la mensa della Caritas che purtroppo nell’ultimo anno ha visto aumentare il numero di persone che hanno avuto bisogno di un pasto caldo – spiega l’editore di Teleclubitalia e ideatore dell’iniziativa, Giovanni Francesco Russo -. Anche per questo Natale proviamo tramite un’iniziativa dal valore artistico e sociale a fare la nostra parte sul territorio mostrando in un calendario il meglio della nostra Napoli grazie alla collaborazione di giovani professionisti. Quello che proviamo a fare quotidianamente anche con la nostra emittente Teleclubitalia e l’agenzia di comunicazione The Club Factory”.

Come acquistarlo

Sul nostro sito ci sarà nei prossimi giorni un form dove trovare tutte le informazioni per poter reperire una copia del calendario.