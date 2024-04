L’aggressione al consigliere Pezzella

I fatti più di due mesi fa, il consigliere è sotto casa sua quando, stando al suo racconto, gli si avvicina una persona con volto travisato e gli storce la mano provocandogli una distorsione. Quasi per spezzargli un dito, lo stesso dito con il quale Pezzella in aula non vuole votare i PUA, dei piani urbanistici per costruire nuove case e palazzi a Giugliano, tanto voluti dall’Amministrazione Pirozzi. Il consigliere metropolitano sarà poi assente alla votazione.