Al via oggi i lavori di rifacimento del manto stradale in una delle strade più trafficate di Giugliano. In via Aniello Palumbo, dal 29 aprile al 3 maggio – ad eccezione del 1 maggio – l’amministrazione comunale ha istituito importanti novità per la viabilità stradale.

Giugliano, lavori in via Palumbo: divieto di sosta dal 29 al 3 maggio e senso unico di marcia

Con un’ordinanza, il comandante della Polizia Municipale, Emiliano Nacar, ha disposto il divieto di sosta su entrambe le carreggiate dal 29 aprile al 3 maggio dall’intersezione con via Mario Pirozzi fino a via Allende dalle 8 alle 18. Per i trasgressori è prevista la rimozione coatta dei veicoli.

Per il 2 e il 3 maggio, invece, è stato istituito il divieto di sosta dall’intersezione con via Allende fino all’intesersezione con via Allende. Per quei due giorni è stato introdotto anche un senso unico di marcia: si potrà procedere infatti soltanto da via Mario Pirozzi verso piazza Gramsci. Dal 4 maggio la circolazione e la sosta dovrebbero tornare regolari, una volta completati i lavori.