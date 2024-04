La zona costiera tra Varcaturo e Lago Patria, nel territorio di Giugliano, è stata di nuovo bersaglio della “banda dell’Alfa 147”. Nella notte tra venerdì e sabato, tre esercizi commerciali sono stati presi di mira: Makris Pizza & Love, Gastronomia Gusto e Miseria e Nobiltà.

Banda della 147 in azione tra Varcaturo e Lago Patria: tre attività nel mirino

Fortunatamente, i malviventi non sono riusciti ad entrare nella pizzeria di via Lago Patria, ma la porta è stata danneggiata nel tentativo. Dalla Gastronomia Gusto, che sorge in via Staffetta, sembra che abbiano rubato diversi generi alimentari.

I residenti e i commercianti della zona sono esasperati, da tempo chiedono maggiore sicurezza e presenza di forze dell’ordine in fascia costiera. In particolare i commercianti, oltre a subire i furti, si ritrovano spesso a dover affrontare anche i costi per riparare i danni ai loro negozi.

Tentato furto a Casacelle

Anche nel centro cittadino, il problema della criminalità persiste. Durante la notte tra giovedì e venerdì, a Casacelle, nel parco regina, quattro individui sempre a bordo di un’Alfa Romeo 147 hanno tentato un furto in un’attività commerciale. Armati di piede di porco, sono scesi dal veicolo e hanno cercato di forzare la saracinesca per entrare all’interno.

Dopo un po’, i malviventi sono risaliti in auto e sono fuggiti, forse allarmati da un sistema di sicurezza o insospettiti da qualche rumore. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso la scena del tentativo di furto, il cui video è stato poi condiviso sui social media, suscitando l’indignazione di molti utenti.