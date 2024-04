A Giugliano la prima edizione della “Fashion Night”, grande successo per la kermesse targata Fac Academy

Moda, stile e innovazione. La FAC Academy non delude le aspettative: è stato un grande successo lo show andato in scena in piazza Matteotti a Giugliano in occasione della 1 edizione della Fashion Night.

Sul palco si sono esibiti Castrese Galluccio, Salvatore Catelli, Antonio Gioia, Agostino Palumbo, Tommaso Pennacchio, Di Maio parrucchieri, Pennylook Rvolution Style, Gianni Apice, Filippo Gioia, Michele Riccardo e Pasquale Baccante. All’evento hanno partecipato e collaborato anche il centro danza Sheherazade, Intrighi Griffe junior, le associazioni A.L.C.A e Legalità Possibile.

Partner della serata: Mazera Boutique Hotel Mykonos, Retèo, Poziello Evoluzione Legno, Sidial, N.C. Impanti, Merlino Gomme, DropPoint, Salumeria Cuozzo, Il Clima Per Te, Associazione Accademia Campana dell’Estetica e Acconciatura, RT Costruzioni, DMD, Twin Peaks, Pollo&Burger, Miseria e Nobiltà, S.F.Auto, Doma System Srl, Mechatronic Car Service, Studio Legale Speranza, Gioiosa Comestics, Tempocasa, Libreria Claudio, Fooddrink, Immobiliare Pianese.