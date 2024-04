Allarme lamette e rifiuti sulla spiaggia di Licola, nel territorio di Giugliano. Come segnala Il Mattino, a riva i bagnanti hanno rilevato la presenza di lamette, bottiglie di vetro, giocattoli e altri materiali pericolosi per la salute, soprattutto se a entrarvi in contatto sono i più piccoli.

Licola, allarme lamette sulla spiaggia: occhio ai più piccoli

Il tratto di litorale libero, non concesso ai titolari di stabilimenti balneari, è una vera e propria discarica a cielo aperto. La spazzatura portata dalle onde o trascinata dal canalone dell’Alveo dei Camaldoli costituisce un’emergenza ambientale di cui nessuno si preoccupa. Tra i tanti rifiuti presenti anche delle lamette, che possono costituire un pericolo per chi cammina a piedi nudi sulla battigia.

È quanto denuncia anche una residente, Valentina Mirabella: «Stavo passeggiando sul tratto di spiaggia libera dopo il Vittoria Beach Club, nei pressi della riserva naturale costa di Licola – spiega – Pochi passi e ho notato una lametta. Ho preso un bastoncino di legno per non toccarla a mani nude e l’ho raccolta. In venti metri ne ho trovate però almeno trenta. Dubito provenissero dal mare».