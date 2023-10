Respinta la richiesta di scarcerazione per Tony Colombo. Il Tribunale del Riesame ha confermato infatti l’ordinanza emessa dalla Procura di Napoli nei confronti del cantante arrestato lo scorso 17 ottobre nell’ambito di un blitz anti-camorra.

Tony Colombo resta in carcere: confermata l’ordinanza di custodia cautelare

Nessuno sconto dalla giustizia per il cantante neomelodico accusato di aver fatto affari con il clan Di Lauro, in particolare con il figlio di Ciruzzo ‘o Milionario, Vincenzo, anche lui in manette. Colombo resta dunque in carcere. È la decisione che arriva dal Tribunale del Riesame dopo aver confermato l’ordinanza di custodia cautelare anche per la moglie, Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino.

Al momento Tony Colombo è detenuto presso il carcere di Secondigliano. Qualche giorno fa aveva espresso la sua posizione davanti al Gip del Tribunale di Napoli, sostenendo di aver fatto affari con Vincenzo Di Lauro in qualità di semplice imprenditore e di essere estraneo a logiche criminali. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Carmine Foreste e Paolo Trofino, aveva chiesto la revoca della misura o la sostituzione con una meno afflittiva. Le motivazioni verranno rese note entro 45 giorni.