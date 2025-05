Resterà in carcere Alessio Tucci, il 19enne originario di Afragola (Napoli), che ha confessato l’omicidio della sua ex fidanzata, Martina Carbonaro. Il corpo della giovane è stato trovato senza vita all’interno di un edificio abbandonato, un tempo abitazione del custode del campo sportivo Moccia di Afragola.

Omicidio di Martina Carbonaro, Alessio Tucci resta in carcere dopo convalida del Gip

Nella mattinata del 30 maggio si è tenuta l’udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il giovane. Tucci è detenuto nel carcere di Poggioreale, dove si trova dal momento della notifica del fermo per omicidio aggravato e occultamento di cadavere. È difeso dall’avvocato Mario Mangazzo.

Durante l’udienza, il 19enne ha ribadito la propria responsabilità nell’omicidio e ha fornito ulteriori particolari sul delitto. Ha riferito di aver agito dopo che la ragazza aveva respinto un suo tentativo di abbraccio, colpendola alle spalle. Il legale di Tucci ha avanzato richiesta di trasferimento in un’altra struttura penitenziaria, temendo per la sicurezza del giovane a causa di possibili aggressioni da parte di altri detenuti.