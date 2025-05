Giugliano, la Cassazione conferma la scarcerazione di Poziello

Antonio Poziello resta libero. La Corte di Cassazione ha messo la parola fine sul ricorso presentato dalla Procura di Napoli contro la scarcerazione dell’ex sindaco di Giugliano, confermando quanto già deciso dal Tribunale del Riesame: nessuna misura cautelare.

Come apprende Teleclubitalia, la sesta sezione della Corte di Cassazione ha dunque rigettato il ricorso presentato dalla Procura partenopea contro l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare, sancendo la legittimità della decisione dei giudici del Riesame. Il processo a cui si fa riferimento è quello relativo ai rapporti tra politica e camorra a Giugliano per cui Poziello ed ex consiglieri comunali finirono in carcere.

Secondo il Gip non risultavano sussistenti le esigenze cautelari tali da giustificare la detenzione, accogliendo le richieste del legale di Poziello, Michele Giametta.

La decisione della Cassazione conferma quindi, in via definitiva, quanto affermato dal Riesame. Questa decisione attiene solo alla misura cautelare. Ora bisogna attendere l’avviso di conclusione indagini per poi sapere se il giudice rinvierà a giudizio l’ex sindaco o archivierà il caso.