Rita De Crescenzo sarà la prima protagonista del nuovo format di Teleclubitalia “Tok Tok”. Carmen Cadalt busserà alle porte di noti influencer, content creator e personaggi amati che attraverso il web e i social mostrano se stessi, le proprie vicissitudini e il proprio talento.

“Tok Tok”, Rita De Crescenzo si racconta nel nuovo format di Teleclubitalia

Per la prima puntata ad aprirci la porta di casa è stata Rita De Crescenzo che racconterà di come Tik Tok ha cambiato la sua vita rendendola una donna migliore.

La Tik Toker napoletana passa in rassegna la sua storia di donna e di mamma, fatta di eccessi, ma di tanto amore per i propri figli che a causa dei suoi sbagli, come lei stessa confessa, stanno pagando il prezzo più alto. Non perdete il primo episodio di Tok Tok venerdì alle 20,50 e ondemand a partire dalle 21 sulla pagina Facebook di Teleclubitalia e in live streaming sull’App dell’emittente.