Elezioni amministrative 2025, il format “Il talk che ascolta” con Francesco Iovinella fa tappa al “Kaiser”

Giugliano. “Il talk che ascolta. Francesco Iovinella, dopo l’evento vissuto lo scorso 8 maggio da Accordi Sound Experience, lo ripete mercoledì 14 maggio ore 20.00 al Kaiser.

Continua l’impegno di Francesco Iovinella al servizio della collettività. Con questo format ha tentato di colmare la distanza tra la politica locale e la realtà giovanile in città, non una politica sorda ma un impegno umano, col quale bisogna riattivare l’attivismo giovanile, mettendo al centro di tutto i loro sogni, progetti e le loro esigenze. Non più un impegno politico da vetrina, ma mettendoci l’anima sempre! Credere nel dialogo, nell’ascolto, nel confronto, nella politica del noi il lavoro di squadra alla base, una generazione che narra all’altra, un connubio perfetto tra esperienza e visione. Questo è ciò che vivremo mercoledì al kaiser insieme a Francesco Iovinella, al nostro candidato sindaco Giovanni Pianese e la realtà giovanile giuglianese”

COMUNICATO STAMPA