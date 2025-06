“C’era un rifiuto”: quiz sulla raccolta differenziata, parte il nuovo format di Teleclubitalia in collaborazione con EDA2

Differenziare, riciclare, cura e rispetto per l’ambiente. Questi i temi su cui la vasta platea dei grest dell’area nord si sfiderà nel nuovo format “C’era una Volta”. Il progetto in collaborazione con EDA 2 Ente d’ambito per l’ambiente, farà tappa nei diversi campi estivi organizzati da parrocchie e associazioni dell’Area Nord di Napoli. Una serie di domande sul ciclo dei rifiuti, sull’ambiente e sulla raccolta differenziata a cui i partecipanti dovranno rispondere. Il Grest che avrà ottenuto il punteggio più alto rispondendo correttamente ai quesiti, vincerà mille euro. Attraverso il gioco i più giovani hanno la possibilità di mettere alla prova il proprio impegno nel riciclo e continuare ad imparare stando insieme e divertendosi. Un’idea nata per far conoscere alle nuove generazioni l’importanza della tutela dell’ambiente attraverso un corretto conferimento dei rifiuti. Con entusiasmo le associazioni e le parrocchie hanno aderito all’iniziativa.