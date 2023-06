Un’attesa lunga tre anni. Un concerto rinviato due volte. E alla fine giungere al Maradona nell’anno dello scudetto. E’ stato un successo ieri il concerto di Tiziano Ferro a Napoli. L’emozione di lui, la gioia del pubblico di rivederlo dopo il Covid. Sono 43mila i ticket venduti per la tappa partenopea del tour negli stadi TZN 2023. Trenta brani, tutti i suoi più grandi successi, da Perdono a sere nere passando per la differenza tra me e te e Non me lo so spiegare.

Diversi i momenti toccanti, dall’omaggio a Raffaella Carrà a quello ai figli adottati con il compagno Viktor e a cui ha dedicato uno dei suoi ultimi brani, La prima festa del papà.

Il Maradona è poi esploso quando è salito sul palco un grande amico di Tiziano, colui che ha definito il Re di Napoli, Massimo Ranieri. I due si sono esibiti in Perdere l’amore e Ji so pazz di Pino Daniele.

Infine la società Calcio Napoli ha omaggiato il cantante di Latina di una maglia della squadra azzurra con il numero 10. E così sulle note di Il sole esiste per tutti Tiziano ha salutato il suo pubblico.