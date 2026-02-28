Un gesto improvviso, per motivi ancora tutti da chiarire, e il Frecciarossa si ferma nel nulla. Mattinata di tensione lungo la tratta Caserta–Roma, dove un convoglio dell’alta velocità è stato bloccato dall’azionamento del freno di emergenza da parte di un passeggero.

Tira il freno d’emergenza sul Frecciarossa Caserta-Roma: treno bloccato e passeggeri fermi per oltre un’ora

Protagonista della vicenda un 27enne residente nel Frusinate che, secondo quanto ricostruito, mentre viaggiava a bordo del Frecciarossa 9020 diretto nella Capitale avrebbe tirato il freno per futili motivi, causando l’immediato arresto del treno nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria Capua Vetere.

A segnalare l’anomalo stop è stato il capotreno. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile. L’azione ha determinato l’interruzione del pubblico servizio ferroviario, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione e disagi per i passeggeri, costretti ad attendere oltre un’ora prima di poter riprendere il viaggio verso Roma. Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato deferito in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio.