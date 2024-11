Il fondatore di Rossopomodoro, Franco Manna, il patron del gruppo Capri con i brand di richiamo come Alcott e Gutteridge, Nunzio Colella ed il professore di storia dell’economia dell’università “Luigi Vanvitelli”, Amedeo Lepore. E poi, ancora, Giovanni Allucci, amministratore delegato del Consorzio Agrorinasce che da oltre 25 anni si occupa della valorizzazione dei beni confiscati alla camorra, lo stilista Alessandro Legora, la fondatrice di un polo formativo dedicato all’infanzia, Maddalena Santoriello, e la start-up PediatraH24 al servizio dei piccoli pazienti in ogni ora del giorno e della notte. Riflettori accesi anche sul giornalismo economico con il direttore del quotidiano Il Mattino, Roberto Napoletano.

“TiLancio Enterprise Award”: premi al talento ed ai migliori progetti d’impresa, tra innovazione, legalità e crescita

Sono questi i destinatari del riconoscimento che darà vita alla prima edizione del Premio “Tilancio Enterprise Award” in programma venerdì 22 novembre, dalle 9,30 alle 13, al centro congressi dell’Interporto Campano a Nola. A firmare l’iniziativa un gruppo di giornalisti, esperti di comunicazione visiva, storytelling e marketing digitale, che operano sul territorio della Campania e tra i quali Carmen Fusco, Franco Buononato, Nello Fontanella, Francesco Gravetti e Pietro Marotta. L’obiettivo è valorizzare, oltre la cronaca quotidiana, imprenditori e professionisti del Sud che si sono distinti nel proprio settore di competenza per maggiore crescita, progetti etici, innovazione e ricerca ed hanno investito nel territorio favorendo progresso e sviluppo. “Senza voler nascondere i problemi sotto il tappeto – spiegano – metteremo in risalto modelli positivi e progetti di successo in grado di alimentare una narrazione del Sud che rifugga dai luoghi comuni e dagli stereotipi. La costruzione di realtà sane, l’eliminazione del degrado sociale, la riduzione del divario territoriale passano anche per il contributo di valore di chi scommette sui luoghi di origine, ne coglie le potenzialità ed indica la rotta per la crescita attraverso esempi virtuosi che sono il frutto di capacità, visione, tenacia, determinazione, intraprendenza e competenza”.

La consegna dei premi sarà preceduta da un momento di approfondimento e di discussione sul tema dell’economia dei territori, dove, a fare il punto sulle attività messe in campo per sostenere il tessuto produttivo ed imprenditoriale ci saranno rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali. Il convegno rientra anche nel programma di formazione professionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola. Al confronto, moderato dal giornalista economico Enzo Agliardi, prenderanno parte il presidente del Consiglio dell’Odcec di Nola, Felice Rainone, l’amministratore unico dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana, Vincenzo Caprio, il direttore della Fondazione Campania Welfare, Gavino Nuzzo, il coordinatore della Zes Unica del Mezzogiorno, Giosy Romano, l’assessore regionale alla Semplificazione Amministrativa ed al Turismo, Felice Casucci, e il viceministro agli Affari Esteri ed alla Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.

Ad accogliere con favore l’iniziativa ed a supportarla, anche realtà come Banca Generali Private con il Top Private Banker Roberto Manganiello che nelle prossime settimane aprirà una filiale a Nola, testimoniando così l’interesse verso un territorio economicamente promettente; Capri group che pure continua ad investire nell’area nolana con progetti sempre ispirati alla crescita, alla sostenibilità ambientale ed alla solidarietà; Tavolario Packaging, realtà affermata nel contesto regionale che si distingue per attività di solidarietà sociale e Ghe’ Kale’ Resort che continua scommettere sulle potenzialità culturali e turistiche della Campania.